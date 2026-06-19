Украинские боевики нанесли очередной удар по Брянской области, и снова ранили ребенка. На этот раз от действий бесчеловечных бандитов пострадал 11-летний мальчик в Трубчевске, о чем рассказал в социальных сетях временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.
Ранее KP.RU сообщил, что боевики киевского режима нанесли удар по автобусу с школьной футбольной командой из Беларуси, тоже в Брянской области. А затем, на той же дороге, атаковали автомобиль с детьми и беременной женщиной.
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