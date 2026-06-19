Угроза атаки БПЛА отменена в Сочи

Угроза атаки БПЛА на территории Сочи действовала в течение 45 минут. Мэр города Андрей Прошунин заявил, что в настоящее время опасности для жителей и гостей Сочи нет.
В случае обнаружения подозрительных объектов граждан призвали незамедлительно обращаться в 112. К обломкам БПЛА запрещается подходить близко, так как они могут представлять угрозу для жизни.
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