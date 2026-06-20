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Балицкий показал уничтожение дронов ВСУ Hornet над трассой Новороссия

Глава Запорожской области добавил, что российские подразделения работают над скорейшей и полной блокировкой всех попыток противника дестабилизировать обстановку и пресечением террористических атак.

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал видео, где показаны кадры сбития дрона Hornet над трассой Новороссия. В своем Telegram-канале он написал, что цели были уничтожены в рамках дронового патрулирования дорог ВС РФ.

«Дроны Армии России продолжают боевое патрулирование автомобильных дорог Запорожской области. На кадрах — уничтожение над трассой “Новороссия” беспилотных летательных аппаратов противника Hornet с пресловутым “искусственным интеллектом”, — написал он.

Глава региона добавил, что российские подразделения работают над скорейшей и полной блокировкой всех попыток противника дестабилизировать обстановку и пресечением террористических атак.