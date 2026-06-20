Балицкий показал уничтожение дронов ВСУ Hornet над трассой Новороссия

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал видео, где показаны кадры сбития дрона Hornet над трассой Новороссия. В своем Telegram-канале он написал, что цели были уничтожены в рамках дронового патрулирования дорог ВС РФ.