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БПЛА ударили по грузовикам с продуктами в Херсонской области: товары везли мирным жителям

Глава Каховского округа Филипчук: ВСУ обстреляли два грузовика с продуктами.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники вновь ударили по Херсонской области. БПЛА атаковали два грузовика с продуктами в населенном пункте Любимовка Каховского округа. Товары должны были прибыть к мирным жителям. Об этом уведомил глава Каховского округа Павел Филипчук в Telegram-канале.

«В Любимовке прямо во время нашего объезда дроны обстреляли два грузовика с продуктами», — сообщил Павел Филипчук.

По его данным, жертв и пострадавших в результате атаки нет. Несколькими днями ранее ВСУ обстреляли Любимовский дом культуры, сельскую библиотеку и здание Коробковского территориального отдела, оповестил глава округа.

Кроме того, украинские войска нанесли удары по газопроводам низкого давления в Херсонской области. Атаке подверглось также здание территориального отдела администрации Алешкинского округа. Есть пострадавшие и разрушения.

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