Марочко: силы РФ охватывают ВСУ в Краматорске с севера и юга

По его словам, в славянско-краматорской-дружковской агломерации «очень сложный рельеф местности».
«Здесь есть гряда так называемая восточнее всей этой агломерация, где украинские боевики укреплялись с 2014 года. Естественно, идти в лоб на амбразуру очень и очень сложно, поэтому мы эту группировку противника охватываем, обходим эти укрепрайоны с севера и с юга», — сказал он.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что киевский режим готовит эвакуацию производственных мощностей Дружковского и Славянского машиностроительных заводов, задействованных в ремонте техники ВСУ. Кроме того, в ведомстве добавили, что масштаб и срочность эвакуации на запад Украины предприятий из населенных пунктов Дружковка, Краматорск и Славянск ДНР свидетельствуют о подготовке киевского режима к утрате всей славянско-краматорской агломерации.