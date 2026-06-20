Марочко: силы РФ охватывают ВСУ в Краматорске с севера и юга

«Здесь есть гряда так называемая восточнее всей этой агломерация, где украинские боевики укреплялись с 2014 года. Естественно, идти в лоб на амбразуру очень и очень сложно, поэтому мы эту группировку противника охватываем, обходим эти укрепрайоны с севера и с юга», — сказал он.