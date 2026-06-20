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Марочко: силы РФ охватывают ВСУ в Краматорске с севера и юга

ЛУГАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Российские бойцы наступают на Славянск и Краматорск в ДНР с учетом сложного рельефа местности и укрепленной обороны ВСУ и охватывают агломерацию с севера и юга. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в славянско-краматорской-дружковской агломерации «очень сложный рельеф местности».

«Здесь есть гряда так называемая восточнее всей этой агломерация, где украинские боевики укреплялись с 2014 года. Естественно, идти в лоб на амбразуру очень и очень сложно, поэтому мы эту группировку противника охватываем, обходим эти укрепрайоны с севера и с юга», — сказал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что киевский режим готовит эвакуацию производственных мощностей Дружковского и Славянского машиностроительных заводов, задействованных в ремонте техники ВСУ. Кроме того, в ведомстве добавили, что масштаб и срочность эвакуации на запад Украины предприятий из населенных пунктов Дружковка, Краматорск и Славянск ДНР свидетельствуют о подготовке киевского режима к утрате всей славянско-краматорской агломерации.