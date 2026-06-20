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Собянин сообщил о двух сбитых БПЛА на подлете к Москве

Средства ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву.

Источник: Комсомольская правда

Средствами противовоздушной обороны России уничтожены два беспилотных летательных аппарата ВСУ на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», — написал градоначальник в мессенджере Max.

Собянин добавил, что специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков для обеспечения безопасности. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим совершил массированную атаку беспилотников на Москву. По данным мэра столицы, нескольким аппаратам удалось достичь территории нефтеперерабатывающего завода.

Также в ночь на 18 июня обломки одного из сбитых украинских дронов упали на территорию торгового центра «Садовод». Пострадавших нет. На месте происшествия работали экстренные службы.

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