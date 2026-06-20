В Севастополе сбили два украинских БПЛА

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Атаку БПЛА ВСУ отражают в Севастополе, сбиты два беспилотника в районе Северной стороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в районе Северной стороны», — говорится в сообщении.
В 02:21 мск в городе была объявлена воздушная тревога.
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