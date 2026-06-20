Марочко: армия РФ наступает под Константиновкой фронтом в 20 км

«Я бы отметил юго-западные окраины Константиновки, где сейчас наши военнослужащие начали активно продвигаться в районе населенного пункта Степановка. Там уже подравнивается линия боевого соприкосновения. Здесь очень широкий участок фронта — более 20 км — и вот на всем этом участке мы продвигаемся», — сказал он.