Марочко: армия РФ наступает под Константиновкой фронтом в 20 км

«Я бы отметил юго-западные окраины Константиновки, где сейчас наши военнослужащие начали активно продвигаться в районе населенного пункта Степановка. Там уже подравнивается линия боевого соприкосновения. Здесь очень широкий участок фронта — более 20 км — и вот на всем этом участке мы продвигаемся», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы за последние несколько недель серьезно продвинулись у Константиновки в ДНР, большая часть населенного пункта перешла под контроль армии РФ.
В Константиновке штурмовые подразделения Южной группировки ведут уличные бои. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника. Штурмовые подразделения успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка.