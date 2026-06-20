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В Севастополе сбили пять БПЛА ВСУ

Продолжается отражение атаки на город, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Силы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ в Севастополе, сбито пять БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Воздушная тревога не отменена. Продолжайте оставаться в безопасных местах. Сбито пять БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент», — написал он.

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