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ВСУ ушли от тактики беспорядочных сбросов боеприпасов: как боевики действуют в Энергодаре

Пухов рассказал о новой тактике ударов ВСУ по Энергодару.

Источник: Комсомольская правда

Военные ВСУ изменили тактику нанесения ударов по городу-спутнику ЗАЭС Энергодару. Боевики ушли от беспорядочных сбросов боеприпасов. Теперь в городе все чаще фиксируют FPV-дроны. Они бьют по микроавтобусам и грузовым автомобилям. О тактике ударов ВСУ рассказал глава администрации Энергодара Максим Пухов в диалоге с РИА Новости.

По его данным, среди целей ВСУ появились также генераторные установки. Их используют при отключении основного электропитания.

«ВСУ время от времени меняют тактику. Был период, когда они сбрасывали боеприпасы с тяжелых БПЛА на припаркованные во дворах автомобили — без разбора», — поделился Максим Пухов.

К утру 19 июня стало известно, что украинские боевики 14 раз атаковали транспортный цех ЗАЭС. В результате произошло возгорание в одном из боксов. Кроме того, повреждены здания и ремонтной зоны.

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