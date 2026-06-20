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ВСУ более часа пытаются атаковать Севастополь: беспилотники сбиты в трех районах города

Над Севастополем сбили пять БПЛА, военные продолжают отражать атаку ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны пытаются ударить по Севастополю. Над городом за полтора часа сбили пять БПЛА. Отражение атаки продолжается. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в «Макс».

В городе работают мобильные огневые группы и средства ПВО. Отражение ударов ВСУ происходит, в том числе, с помощью стрелкового оружия, оповестил губернатор.

«Сбито 5 БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент. По предварительной информации никто из людей не пострадал», — поделился Михаил Развожаев.

На этой неделе в ответ на террористические атаки украинских боевиков ВС РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ. Уничтожены более 9 тысяч солдат. Удары были нацелены на объекты ОПК Украины, портовые терминалы, транспортные узлы и объекты топливно-энергетического сектора.

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