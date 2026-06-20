ВСУ более часа пытаются атаковать Севастополь: беспилотники сбиты в трех районах города

На этой неделе в ответ на террористические атаки украинских боевиков ВС РФ нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ. Уничтожены более 9 тысяч солдат. Удары были нацелены на объекты ОПК Украины, портовые терминалы, транспортные узлы и объекты топливно-энергетического сектора.