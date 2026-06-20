В свою очередь в зоне ответственности «Запада» за сутки уничтожены до 220 военнослужащих, 15 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», два миномета и пять станций радиоэлектронной борьбы ВСУ, отметил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. В зоне ответственности Южной группировки войск, указал начальник пресс-центра Вадим Астафьев, ВСУ потеряли более 125 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.