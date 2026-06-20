По словам начальника пресс-центра группировки «Север» Василия Межевых, в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки ВСУ потеряли более 255 военнослужащих, 16 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и четыре миномета. Также один военнослужащий ВСУ сдался в плен.
В свою очередь в зоне ответственности «Запада» за сутки уничтожены до 220 военнослужащих, 15 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», два миномета и пять станций радиоэлектронной борьбы ВСУ, отметил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. В зоне ответственности Южной группировки войск, указал начальник пресс-центра Вадим Астафьев, ВСУ потеряли более 125 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.
По словам начальника пресс-центра группировки войск «Центр» Александра Савчука, в зоне ответственности за прошедшие сутки уничтожено свыше 300 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей и самоходная артиллерийская установка. В зоне ответственности «Востока» противник потерял более 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, склад беспилотных летательных аппаратов, семь автомобилей, пять станций спутниковой связи Starlink и 52 беспилотника самолетного типа, отметил офицер пресс-центра группировки «Восток» Михаил Герасимов.
По словам начальника пресс-центра группировки войск «Днепр» Андрея Клинова, потери ВСУ на данном направлении за прошедшие сутки составили до 40 военнослужащих, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.