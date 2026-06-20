ВС РФ уничтожили штурмовиков ВСУ и пункты управления БПЛА в Запорожской области

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск уничтожили пункты управления беспилотной авиацией, а также штурмовые группы противника в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе воздушной разведки в Запорожской области расчет БПЛА подразделения войск беспилотных систем обнаружил перемещение штурмовых групп противника по лесополосам. Боевики пытались незаметно выдвинуться к рубежам наших войск для проведения атаки. В результате огневого поражения штурмовые группы боевиков были ликвидированы», — говорится в сообщении.
По информации военного ведомства, пункты управления беспилотной авиацией противника были уничтожены артиллеристами группировки. «Получив координаты выявленных целей, расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 группировки войск “Восток” нанесли удар с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными боеприпасами. В результате артиллерийского огневого воздействия были уничтожены замаскированные пункты управления БПЛА, а также находившаяся живая сила ВСУ», — информировали в министерстве.
Отмечается, что уничтожение этих целей ослабило возможности противника по ведению разведки и нанесению ударов.