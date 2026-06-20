«В Константиновке штурмовые группы Южной группировки войск продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части населенного пункта и освободили от украинских боевиков 92 здания. За сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих и 23 автомобиля», — сказал он.
Группировка «Юг» освободила 92 здания в Константиновке за сутки
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Штурмовые группы Южной группировки войск за прошедшие сутки освободили 92 здания в Константиновке. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.