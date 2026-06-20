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Группировка «Юг» освободила 92 здания в Константиновке за сутки

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Штурмовые группы Южной группировки войск за прошедшие сутки освободили 92 здания в Константиновке. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Источник: РИА "Новости"

«В Константиновке штурмовые группы Южной группировки войск продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части населенного пункта и освободили от украинских боевиков 92 здания. За сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих и 23 автомобиля», — сказал он.