Группировка «Юг» освободила 92 здания в Константиновке за сутки

«В Константиновке штурмовые группы Южной группировки войск продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части населенного пункта и освободили от украинских боевиков 92 здания. За сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих и 23 автомобиля», — сказал он.