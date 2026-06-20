Как освобождение Юрковки повлияет на продвижение ВС РФ в ДНР: вот какую возможность получили штурмовики

Российские войска постепенно продвигаются на всех направлениях в зоне спецоперации. В пятницу, 19 июня, стало известно об освобождении нового населенного пункта в Донецкой Народной Республике. Операцию успешно провели подразделения 88-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии группировки войск «Южная». Военные освободили Юрковку в ДНР. В Минобороны России объяснили особенность этого шага. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в мессенджере «Макс».