Над Тульской областью ночью уничтожили семь украинских БПЛА

ТУЛА, 20 июня. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили ночью семь украинских беспилотников над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
«Прошедшей ночью семь украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России», — написал он.
По словам губернатора, пострадавших нет. «По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — добавил Миляев.
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