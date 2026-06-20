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Ночная атака ВСУ на Севастополь — что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости Крым. В Севастополе военные отразили атаку ВСУ. Средства противовоздушной обороны и мобильные огневые группы работали в разных районах города. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Сбито пять БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент. По предварительной информации никто из людей не пострадал», сообщил он в МАКС.

Воздушная тревога была объявлена с 2:23 до 4:16. Днем 19 июня сигнал тревоги звучал пять раз в течение дня.

В ночь на 20 июня ВСУ атаковали и другие регионы Крыма.

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