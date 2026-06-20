Герой или угроза: почему в России боятся участников СВО

«Выходит мужик в камуфляже и берцах посреди города. Не на службе — в магазин за хлебом. Смотрит исподлобья, руки в карманах, челюсть сжата. Идёт по тротуару, толкая локтями прохожих. В глазах — “тронь меня, и ты труп”. Прохожий шарахается. И думает: “Ну вот, очередной с войны, бандит”. И в следующий раз, увидев нормального ветерана, он уже будет ждать подвоха. Потому что его подкормили образом», — привёл пример Ситдиков.