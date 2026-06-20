Инструкция для челябинцев: что такое беспилотная опасность, как себя вести?

Как вести себя при режиме «Беспилотная опасность»?
20 июня на территории Челябинской области ввели режим «Беспилотная опасность». Это официальное предупреждение, которое означает повышенную угрозу применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе дронов-камикадзе или разведывательных аппаратов. Введение такого режима — это превентивная мера, призванная обеспечить безопасность граждан и критически важной инфраструктуры.
Вот что необходимо знать каждому жителю региона в связи с этим событием.
Суть угрозы.
Режим вводится, когда существует риск появления в воздушном пространстве малых воздушных целей, которые сложно обнаружить визуально и которые могут нести взрывчатку, вести разведку или использоваться для создания помех. Главная опасность заключается в их бесшумности и способности поражать цели с высокой точностью.
Возможные технические ограничения.
В связи с необходимостью противодействия угрозе (например, для подавления каналов управления дронами или работы систем навигации) власти предупреждают о возможных временных перебоях в работе мобильной связи и доступа к сети Интернет. Это штатная ситуация, не требующая паники.
Правила поведения.
Сохраняйте спокойствие. Неукоснительное следование инструкциям и сохранение самообладания — главный залог безопасности. Продолжайте жить обычной жизнью, но с повышенным вниманием к деталям.
Будьте бдительны. Обращайте внимание на окружающую обстановку. Подозрительными могут считаться любые неопознанные объекты, находящиеся в воздухе (особенно низко летящие) или оставленные без присмотра предметы на улице, в парках, скверах и у зданий.
Не приближайтесь к объекту. Если вы обнаружили что-то подозрительное, ни в коем случае не трогайте предмет, не пытайтесь его переместить или сфотографировать вблизи. Сообщите об угрозе. Немедленно сообщите о находке по единому номеру вызова экстренных служб 112. Четко назовите своё местоположение, опишите объект и следуйте указаниям оператора.
Действуйте по инструкции. Если вы услышали сигнал тревоги или получили информацию об угрозе с воздуха (например, через систему оповещения), необходимо действовать в соответствии с правилами поведения при угрозе БПЛА: укрыться в капитальном строении (подвале, цокольном этаже), отойти от окон и не пользоваться лифтом.
Информационная гигиена.
В период действия режима критически важно доверять только официальным источникам информации: сообщениям правительства области, МЧС, полиции и федеральных телеканалов. Это поможет избежать распространения паники и ложных слухов.