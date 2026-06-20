Угроза БПЛА действовала в Сочи ночью, аэропорт возобновил работу в 1:45

В ночь на 20 июня силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на южные регионы России. Информация содержится в сводке Министерства обороны России.
Угроза удара по Сочи и федеральной территории Сириус действовала с вечера 19 июня до 01:45, после чего международный аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме.
По данным Министерства обороны РФ, в период с 20:00 19 июня до 07:00 20 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 187 украинских беспилотников самолётного типа. Цели были сбиты на территории 12 регионов, в том числе в Краснодарском крае, а также в акваториях Чёрного и Азовского морей.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше