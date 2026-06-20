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ВС России уничтожили автомобильную технику ВСУ в Краматорском районе

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Краматорском районе ДНР.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ВС России поразили автомобили украинских боевиков в Краматорском районе в ДНР, сообщило Минобороны.

«После обнаружения замаскированной или использовавшейся для ротации личного состава техники операторы FPV-дронов успешно уничтожили автомобили прямыми попаданиями», — говорится в релизе.

Удары нанесли расчеты подразделений войск БПЛА Южной группировки.

Славянско-Краматорская агломерация — это один из ключевых элементов обороны ВСУ: в Краматорске находится логистический центр, где сходятся основные автомобильные и железнодорожные маршруты. Потеря этого укрепрайона нарушит систему снабжения украинской группировки в Донбассе и позволит российской армии установить контроль над всей территорией ДНР.

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