Подразделения «Центра» улучшили положение по переднему краю

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Доброполье, Васильевка, Красноярское Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 295 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и боевая машина реактивной системы залпового огня “Град”. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении ведомства.