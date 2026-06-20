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Подразделения «Центра» улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Подразделения российской группировки войск «Центр», заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки более 295 военных ВСУ, три бронемашины, сообщило в субботу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Доброполье, Васильевка, Красноярское Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 295 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и боевая машина реактивной системы залпового огня “Град”. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении ведомства.