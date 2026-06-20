Войска «Севера» улучшили тактическое положение в зоне СВО

Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лужки, Коренек, Кияница и Ястребиное Сумской области.