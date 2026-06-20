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Войска «Севера» улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск «Север», улучшивших тактическое положение, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял свыше 220-ти военнослужащих, 24 автомобиля и два артиллерийских оружия», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лужки, Коренек, Кияница и Ястребиное Сумской области.

В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Старица, Покаляное и Казачья Лопань.