Подразделения «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны противника

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты», — говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Маломихайловка, Водяное, Александровка Днепропетровской области, Благодатное и Любицкое Запорожской области.
«Противник потерял свыше 440 военнослужащих, боевую бронированную машину и восемь автомобилей», — добавили в ведомстве.