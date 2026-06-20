ВС России за сутки освободили 94 здания в Константиновке

«В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы “Южной” группировки войск вели активные наступательные действия. В юго-западной части населенного пункта продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. За сутки от украинских боевиков освобождено 94 здания. Уничтожено до 95 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и 21 наземный робототехнический комплекс», — говорится в сообщении.