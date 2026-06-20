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ВС России поразили украинские объекты ТЭК

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Вооруженные силы России за сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах», — говорится в сообщении.