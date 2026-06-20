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Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российская группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Малеевка, Грушевка, Гусинка, Василевка в Харьковской области и Яцковка в Донецкой Народной Республике.

«Всего в полосе ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили более 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня “Град” и пять орудий полевой артиллерии», — добавили в Минобороны РФ.