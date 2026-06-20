Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Малеевка, Грушевка, Гусинка, Василевка в Харьковской области и Яцковка в Донецкой Народной Республике.
«Всего в полосе ответственности группировки войск “Запад” потери противника составили более 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 10 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня “Град” и пять орудий полевой артиллерии», — добавили в Минобороны РФ.