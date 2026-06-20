МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российская группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в Харьковской области и ДНР, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.