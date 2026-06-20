ВСУ потеряли свыше145 военных в зоне ответственности «Юга»

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Малиновка и Пискуновка Донецкой Народной Республики. Всего в полосе ответственности “Южной” группировки войск противник потерял свыше 145 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США, 24 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм американскую гаубицу М777», — говорится в сводке.