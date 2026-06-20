В Севастополе воздушная тревога — жителей призвали пройти в укрытия

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости Крым. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.
Общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.
При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.
Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
В течение суток 19 июня тревогу объявляли пять раз.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.