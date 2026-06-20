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Минобороны рассказало о продвижении ВС РФ в Красном Лимане

Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в ходе наступления в северо-западной части Красного Лимана (Донецкая Народная Республика) взяли под контроль пять опорных пунктов Вооруженных сил Украины и освободили 47 строений. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики, овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 47 зданий», — говорится в сводке ведомства.

Как уточняется, в южной части города российские военнослужащие завершают ликвидацию окруженной группы личного состава 120-й бригады территориальной обороны.

«За сутки уничтожено до 30 боевиков, бронеавтомобиль “Джура”, пикап, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и шесть наземных роботизированных комплексов», — добавили в Минобороны РФ.

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