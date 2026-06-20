Минобороны рассказало о продвижении ВС РФ в Красном Лимане

Подразделения 67-й мотострелковой дивизии в ходе наступления в северо-западной части Красного Лимана (Донецкая Народная Республика) взяли под контроль пять опорных пунктов Вооруженных сил Украины и освободили 47 строений. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.