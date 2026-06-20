Минобороны рассказало о продвижении ВС РФ в Красном Лимане

«Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в северо-западной части населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики, овладели пятью опорными пунктами противника и очистили от украинских боевиков 47 зданий», — говорится в сводке ведомства.
Как уточняется, в южной части города российские военнослужащие завершают ликвидацию окруженной группы личного состава 120-й бригады территориальной обороны.
«За сутки уничтожено до 30 боевиков, бронеавтомобиль “Джура”, пикап, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и шесть наземных роботизированных комплексов», — добавили в Минобороны РФ.