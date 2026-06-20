В январе 2026 года британское военное ведомство объявило о начале разработки для нужд ВСУ новых высокоточных баллистических ракет Nightfall. Дальность их поражения превышает 500 километров.
«Великобритания провела испытания нового дальнобойного оружия, которое вскоре может быть поставлено Украине, чтобы Киев мог нанести удар по Москве. Новые системы, способные поражать цели на расстоянии более 300 миль (почти 500 километров — ред.) были испытаны на полигоне на Гебридских островах, а в ближайшие месяцы в Великобритании пройдут дальнейшие испытания», — пишет издание.
Как уточняется, экспериментальное оружие оснастят боеголовкой массой 250 килограммов. Оно способно развивать скорость почти 600 километров в час.
Тендер на разработку вооружения в прошлом году выиграли три британские компании: MBDA (производитель ракет Storm Shadow), MGI Engineering и Rotron Aerospace.
Стоимость начальных контрактов по проекту «Project Brakestop» составила около 5 миллионов фунтов стерлингов (почти 7 миллионов долларов). Впоследствии на проект дополнительно выделили 15 миллионов фунтов.
В России заявляют, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, становятся законной целью для российской стороны. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и влечет негативные последствия.