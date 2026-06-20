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ПВО за семь часов уничтожила 57 беспилотников

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Средства ПВО за семь часов уничтожили 57 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Двадцатого июня с 7.00 до 14.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тюменской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и Пермского края», — говорится в сообщении.

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