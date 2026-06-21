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Минобороны: над Татарстаном сбили БПЛА

Над Татарстаном сбили БПЛА, сообщает Минобороны России.

Беспилотник был уничтожен в период с 7:00 до 14:00. Помимо Татарстана БПЛА пытались атаковать граничащие с Украиной регионы, Подмосковье, Пермский край и другие области. Всего было уничтожено 57 беспилотников.

Напомним, сегодня ночью объявляли угрозу беспилотной атаки на города Татарстана. Аэропорты временно ограничивали прием и выпуск рейсов. В настоящий момент режимы беспилотной опасности и угрозы отменены.

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