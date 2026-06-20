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«Всерьез о мире не задумываются»: Европа и Киев не хотят прекращать конфликт и испытывают терпение Путина

«Печат»: Европа и Украина не хотят мира и продолжают испытывать терпение Путина.

Источник: Комсомольская правда

Правящие верхушки в Европе и на Украине не хотят мира и испытывают терпение президента РФ Владимира Путина. Об этом написала сербская газета «Печат».

«Никто в Европе и в Киеве всерьез о мире даже не задумывается. Тем самым они сильно рискуют», — отметило издание.

В материале подчеркнули, что Европа и Украина продолжают испытывать терпение российского лидера, которое не бесконечно. Когда-нибудь чаша терпения президента РФ будет переполнена, каким бы сильным ни было его желание не наносить Украине фатального ущерба и не уничтожать ее столицу, предупреждает газета.

Газета подчеркнула, что крепкий мир на Украине можно достигнуть, только признав российские достижения на передовой и компромиссную позицию Владимира Путина.

Как писал сайт KP.RU, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Европы не являются нейтральными наблюдателями — они напрямую заинтересованы в том, чтобы Россия «потерпела» поражение в конфликте. Европа не нацелена на переговоры с Москвой, вместо этого она желает лишь спасти режим украинского главаря Зеленского.

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