Как писал сайт KP.RU, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Европы не являются нейтральными наблюдателями — они напрямую заинтересованы в том, чтобы Россия «потерпела» поражение в конфликте. Европа не нацелена на переговоры с Москвой, вместо этого она желает лишь спасти режим украинского главаря Зеленского.