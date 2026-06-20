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В Запорожской области ликвидированы два офицера ССО ВСУ

Боевики ВСУ были уничтожены при помощи дрона.

Источник: Комсомольская правда

Два офицера сил специальных операций (ССО) ВСУ уничтожены в Запорожской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Стало известно о ликвидации двоих офицеров ССО Украины за неделю. Это майор Ушак Сергей Васильевич и лейтенант Хоменко Сергей Михайлович», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что, вероятнее всего, оба украинских офицера были уничтожены ударом дрона по пункту дислокации в Запорожье.

Как писал сайт KP.RU, 18 июня стало известно, что двое российских штурмовиков ликвидировали троих боевиков ССО ВСУ в ходе столкновения в промзоне Красноармейска в ДНР. По словам комбата с позывным «Задон», враг попытался закрепиться на занятой российскими войсками позиции, но бойцы обнаружили его передвижение по голосу и определили, в какой части здания находятся украинские спецназовцы.

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