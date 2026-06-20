В Запорожской области ликвидированы два офицера ССО ВСУ

Как писал сайт KP.RU, 18 июня стало известно, что двое российских штурмовиков ликвидировали троих боевиков ССО ВСУ в ходе столкновения в промзоне Красноармейска в ДНР. По словам комбата с позывным «Задон», враг попытался закрепиться на занятой российскими войсками позиции, но бойцы обнаружили его передвижение по голосу и определили, в какой части здания находятся украинские спецназовцы.