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В МАГАТЭ рассказали о ситуации с внешним энергоснабжением на Запорожской АЭС

МАГАТЭ: На ЗАЭС восстановлено подключение к внешнему энергоснабжению.

Источник: Комсомольская правда

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС) восстановлено. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«ЗАЭС вновь была подсоединена к электросети сегодня в 17:50 местного времени…», — говорится в сообщении организации в соцсети Х.

По данным агентства, подключение произошло через 4,5 часа после потери внешнего электроснабжения.

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее пресс-служба станции сообщила, что ЗАЭС переведена на резервные дизель-генераторы из-за потери внешнего энергоснабжения. Уточнялось, что нарушений в работе систем безопасности АЭС не было зафиксировано. Радиационный фон также находится в пределах нормы, специалисты ЗАЭС контролируют ситуацию.

Напомним, 19 июня стало известно, что транспортный цех ЗАЭС 14 раз подвергался атакам беспилотников украинских боевиков. В результате ударов произошло выгорание одного из боксов.

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