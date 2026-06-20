В МАГАТЭ рассказали о ситуации с внешним энергоснабжением на Запорожской АЭС

«ЗАЭС вновь была подсоединена к электросети сегодня в 17:50 местного времени…», — говорится в сообщении организации в соцсети Х.
По данным агентства, подключение произошло через 4,5 часа после потери внешнего электроснабжения.
Как писал сайт KP.RU, немногим ранее пресс-служба станции сообщила, что ЗАЭС переведена на резервные дизель-генераторы из-за потери внешнего энергоснабжения. Уточнялось, что нарушений в работе систем безопасности АЭС не было зафиксировано. Радиационный фон также находится в пределах нормы, специалисты ЗАЭС контролируют ситуацию.
Напомним, 19 июня стало известно, что транспортный цех ЗАЭС 14 раз подвергался атакам беспилотников украинских боевиков. В результате ударов произошло выгорание одного из боксов.