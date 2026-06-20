В МАГАТЭ рассказали о ситуации с внешним энергоснабжением на Запорожской АЭС

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее пресс-служба станции сообщила, что ЗАЭС переведена на резервные дизель-генераторы из-за потери внешнего энергоснабжения. Уточнялось, что нарушений в работе систем безопасности АЭС не было зафиксировано. Радиационный фон также находится в пределах нормы, специалисты ЗАЭС контролируют ситуацию.