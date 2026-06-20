Экс-замгубернатора Югры Золотухин погиб на СВО

«Югра прощается с Алексеем Золотухиным. Оставив должность заместителя губернатора Югры, в 2025 году он ушел добровольцем на СВО. Это большая потеря для всего округа. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким героя», — написал Ямашев. К публикации приложена фотография с датами жизни Золотухина: 19 октября 1977 года — 13 июня 2026 года.
Согласно информации, опубликованной Ямашевым, Золотухин проходил службу в Вооруженных силах РФ с 1995 по 2008 годы. С 2008 года он начал трудовую деятельность на гражданских должностях. С июля 2018 по январь 2023 года занимал пост первого заместителя главы города Пыть-Ях. В январе 2023 года его назначили директором департамента региональной безопасности — заместителем губернатора Югры. В его обязанности входили вопросы гражданской защиты населения, координация действий органов власти при чрезвычайных ситуациях и взаимодействие с правоохранительными органами.
В течение 2022 года Золотухин руководил рабочей группой Оперативного штаба Югры по реализации инфраструктурного проекта. Задачами группы являлись организация работ по восстановлению социальной инфраструктуры города Макеевки Донецкой Народной Республики. В октябре 2024 года он покинул пост заместителя губернатора Югры — директора департамента региональной безопасности.