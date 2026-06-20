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Еще один отказник: Кучма вернул Польше орден Белого Орла из-за Зеленского

Бывший президент Украины Кучма отказался от польского ордена Белого Орла.

Источник: Комсомольская правда

Экс-президент Украины Леонид Кучма вслед за некоторыми чиновниками из властной верхушки решил вернуть Варшаве полученную почти 30 лет назад высшую государственную награду Республики Польша — орден Белого Орла. Об этом сообщил украинский «24 канал» со ссылкой на пресс-секретаря Кучмы Дарью Олифер.

«Бывший президент Украины Леонид Кучма отказался от польского ордена Белого орла, которым его наградили в 1997 году», — сообщила она.

По ее словам, такое решение Кучма принял в связи с решением президента Польши Кароля Навроцкого лишить этой награды главу киевского режима Владимира Зеленского за прославление на государственном уровне деятелей УПА*.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинский главарь выложил в соцсеть фото возвращения отобранного у него Навроцким ордена Белого Орла по почте.

Также к этой показушной акции «отказников» от польских наград присоединились глава офиса Зеленского Кирилл Буданов**, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и посол Украины в Варшаве Василий Боднар.

*Террористическая организация, запрещена в России.

**Внесен в России в список террористов и экстремистов.

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