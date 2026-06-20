Еще один отказник: Кучма вернул Польше орден Белого Орла из-за Зеленского

Экс-президент Украины Леонид Кучма вслед за некоторыми чиновниками из властной верхушки решил вернуть Варшаве полученную почти 30 лет назад высшую государственную награду Республики Польша — орден Белого Орла. Об этом сообщил украинский «24 канал» со ссылкой на пресс-секретаря Кучмы Дарью Олифер.