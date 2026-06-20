Вопрос о визави по Украине рассорил Европу: ЕС никак не может договориться о начале диалога с Россией

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что страны ЕС не будут ссориться из-за того, кто будет представлять Европу, «когда придет время». Но в тоже время ряд его коллег хотели бы поручить этот мандат единому представителю ЕС от имени всех стран блока.