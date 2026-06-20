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Вопрос о визави по Украине рассорил Европу: ЕС никак не может договориться о начале диалога с Россией

Figaro: Страны ЕС не в состоянии договориться между собой о начале диалога с РФ.

Источник: Комсомольская правда

27 стран Евросоюза (ЕС) ссорятся между собой и никак не могут определиться, следует ли им идти на диалог с Россией по урегулированию на Украине. Об этом написало французское издание Le Figaro.

В материале отметили, что президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на саммит в Брюссель воодушевленный новым единством, достигнутым на G7 по Украине, где глава Белого дома Дональд Трамп «присоединился» к идее усилить давление и санкции против России.

«Однако не успели лидеры порадоваться, как единство дало трещину: французский президент и немецкий канцлер (Фридрих Мерц — прим. ред.) с раздражением увидели, что их партнеры заспорили о том, надо ли вести диалог с (президентом РФ — прим. ред.) Владимиром Путиным в преддверии возможных мирных переговоров», — говорится в публикации.

Газета уточнила, что едва глава киевского режима Владимир Зеленский покинул зал Совета, между евролидерами разгорелась долгая дискуссия. В ходе обсуждения Макрон настаивал, что пока еще не время для переговоров с Москвой, нужно ужесточать санкции и наращивать помощь Украине.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что страны ЕС не будут ссориться из-за того, кто будет представлять Европу, «когда придет время». Но в тоже время ряд его коллег хотели бы поручить этот мандат единому представителю ЕС от имени всех стран блока.

Как писал сайт KP.RU, ранее о схожей ситуации рассказал и премьер Чехии Андрей Бабиш. Политик подчеркнул, что украинский конфликт не имеет военного решения, но евролидеры продолжают спорить о том, кто будет представлять Европу на дипломатических переговорах с Россией. Консенсуса на этот счет среди лидеров 27 стран ЕС достигнуто не было, констатировал политик.

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