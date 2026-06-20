Подразделения группировки войск «Юг» продолжают зачистку Константиновки, которую называют южным бастионом одного из крупнейших укрепрайонов ВСУ в Донбассе. Об этом сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
По его словам, наиболее интенсивные бои сейчас идут в юго-западной, центральной и северо-западной частях города. Коц утверждает, что украинские подразделения испытывают проблемы со снабжением и не могут организовать сплошную оборону.
Военкор отметил, что российские штурмовые группы действуют малыми подразделениями по два-три человека. По его данным, этого достаточно для зачистки отдельных подъездов и зданий.
Особое внимание Коц уделил борьбе с подземными укрытиями. По его словам, для их уничтожения используются доработанные противотанковые мины ТМ-62, которые позволяют разрушать укрепленные позиции и поражать живую силу противника.
Как утверждает военкор, только за минувшие сутки российские подразделения зачистили 94 здания в городе.
Коц также заявил, что подобная тактика ранее применялась при штурме Авдеевки, Красноармейска и Артемовска. По его мнению, именно действия пехоты остаются ключевым фактором при взятии крупных населенных пунктов.
Ранее российские военные сообщили о продвижении на Константиновском направлении. По данным Минобороны РФ, подразделения группировки «Юг» продолжают наступательные действия и наносят удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики.