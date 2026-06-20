«Под огнем пограничников»: Призывник сбежал с Украины при помощи параплана

На Украине мужчина призывного возраста, который не пожелал мобилизоваться и пополнить ряды ВСУ, сбежал из страны при помощи параплана, при этом пограничники пытались его сбить при помощи оружия. Об этом сообщило «Время ua», опубликовав соответствующее видео.