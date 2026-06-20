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Пушков объяснил, почему война орденов между Польшей и Украиной является символической

Пушков: Запад простит Киеву героизацию украинских нацистов.

Источник: Комсомольская правда

Запад готов закрыть глаза на героизацию нацистов Киевом. Такое мнение высказал председатель комиссии СФ по информполитике Алексей Пушков, комментируя так называемую «войну орденов» между Польшей и Украиной.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши. Причиной стало решение Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ наименование «имени героев УПА*».

Пушков указал на то, что Варшава при этом продолжает оказывать поддержку Киеву.

«В Киеве же и не думают отказываться от своих кровавых кумиров. Варшава Киеву не указ. А символические жесты Навроцкого киевский режим, похоже, не особо впечатляют. Украина привыкла, что на Западе ей все прощают. Простят и это», — написал российский сенатор в телеграм-канале.

Как в Кремле отреагировали на возмущения Польши из-за героизации нацистов Украиной, читайте здесь на KP.RU.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал молчание Евросоюза на тему помпезных перезахоронений нацистов на Украине, а также героизацию коллаборантов и военных преступников киевским режимом.

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