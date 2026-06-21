Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крымске после падения обломков беспилотника загорелась хозпостройка

Обломки беспилотника вызвали пожар во дворе дома в Крымске.

Источник: Комсомольская правда

В Крымске зафиксировано падение обломков БПЛА. В результате происшествия произошло возгорание хозяйственной постройки на территории одного из частных домовладений.

По информации оперативных служб, пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать. Распространения огня на жилые строения не допущено.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте работали экстренные службы, которые обследовали территорию и устранили последствия происшествия.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше