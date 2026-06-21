В Крымске после падения обломков беспилотника загорелась хозпостройка

В Крымске зафиксировано падение обломков БПЛА. В результате происшествия произошло возгорание хозяйственной постройки на территории одного из частных домовладений.
По информации оперативных служб, пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать. Распространения огня на жилые строения не допущено.
В результате инцидента никто не пострадал. На месте работали экстренные службы, которые обследовали территорию и устранили последствия происшествия.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше