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«Мелкий ублюдок»: министр финансов США Бессент нелицеприятно высказался о Зеленском

Глава Минфина США Бессент называл Зеленского «мистером Бином под препаратом».

Источник: Комсомольская правда

В США охарактеризовали Владимира Зеленского как «мелкого ублюдка». Так высказался о нём глава американского министерства финансов Скотт Бессент, пишет британское издание The Guardian.

Публикация основана на выдержках из книги «Смена режима», авторами которой являются американские журналисты Мэгги Хаберман и Джонатам Суон.

«Я имел дело с этим мелким ублюдком. Он хитрый. Он для европейцев как ребёнок с особенностями развития. И ведёт он себя как Мистер Бин под кайфом*», — приводятся в книге слова Бессента.

Также сообщается, что министр финансов советовал президенту США Дональду Трампу не принимать Зеленского в Овальном кабинете и вообще не впускать его в Белый дом до подписания сделки по ископаемым.

Накануне лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал Зеленского кровавой и грязной игрушкой НАТО.

Тем временем на Западе пришли в ужас от новых планов Зеленского и указали, что атакой на Белоруссию он угрожает расширить конфликт с Россией.

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