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Балицкий: часть Запорожской области кратковременно обесточена

В некоторых районах Запорожской области кратковременное отключение электроснабжения.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые части Запорожской области кратковременно обесточены. Об этом проинформировал губернатор Евгений Балицкий.

Глава региона попросил местных жителей не вести видеосъпмку действий российских средств ПВО, которые в настоящий момент нейтрализуют атаку ВСУ.

«В части районов Запорожской области кратковременное отключение электроснабжения. Работы по восстановлению начнутся сразу после стабилизации обстановки», — написал Балицкий в мессенджере «Макс».

Накануне Вооруженные силы Украины атаковали пассажирский автобус в регионе, пострадавших в результате атаки не было.

20 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых БПЛА на подлете к столице.

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