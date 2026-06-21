Балицкий: часть Запорожской области кратковременно обесточена

Некоторые части Запорожской области кратковременно обесточены. Об этом проинформировал губернатор Евгений Балицкий.
Глава региона попросил местных жителей не вести видеосъпмку действий российских средств ПВО, которые в настоящий момент нейтрализуют атаку ВСУ.
«В части районов Запорожской области кратковременное отключение электроснабжения. Работы по восстановлению начнутся сразу после стабилизации обстановки», — написал Балицкий в мессенджере «Макс».
Накануне Вооруженные силы Украины атаковали пассажирский автобус в регионе, пострадавших в результате атаки не было.
20 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых БПЛА на подлете к столице.