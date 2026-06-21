«Нациста с распростертыми объятьями приняли в конгрессе США и в Пентагоне. Курирует финансовую помощь украинским нацистам конгрессмен от республиканской партии Ричард Маккормик», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.
Источник указал, что Маккормик не афиширует свои контакты с украинскими нацистами, в то время как те, наоборот, обставляют каждый свой визит в США в пиар-акцию.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на Украине продолжает возрождаться нацизм, несущий в себе угрозу для России и всего мира.
Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что нет никаких сомнений в том, что нацизм в Европе возрождается.
*Организация признана террористической и запрещена в РФ.