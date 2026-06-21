Посол Озеров: Кишинёв участвует в схемах поставок оружия ВСУ

«Потом оказывается, что это была не единственная поставка, оказывается, что их было несколько, оказываются также страны, которые принимают участие в такого рода поставках, что, естественно, показывает вовлеченность молдавских властей в эти схемы. Вольную или невольную. Возможно, они и не желают этого. Мы бы хотели, чтобы они опровергли свое участие», — цитирует российского дипломата РИА Новости.