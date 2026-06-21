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Посол Озеров: Кишинёв участвует в схемах поставок оружия ВСУ

Российский дипломат указал на вовлечённость молдавских властей в поставки оружия Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Молдавия вовлечена в схемы поставок оружия украинским военным. На это указал посол РФ в Кишиневе Олег Озеров.

По словам Озерова, даже в официальную прессу Молдавии «прорывается» информация не только о потоках идущего на Украину оружия, но и сведения о его конфискации.

«Потом оказывается, что это была не единственная поставка, оказывается, что их было несколько, оказываются также страны, которые принимают участие в такого рода поставках, что, естественно, показывает вовлеченность молдавских властей в эти схемы. Вольную или невольную. Возможно, они и не желают этого. Мы бы хотели, чтобы они опровергли свое участие», — цитирует российского дипломата РИА Новости.

Тем временем Майя Санду назвала Украину основным источником контрабанды оружия в Молдавию.

Ранее Британия испытала новое дальнобойное оружие для Украины. Новые баллистические ракеты могут преодолевать путь более 500 километров. Подробности здесь на KP.RU.

Накануне сообщалось, что Австралия выделит ещё 70 млн долларов Киеву на покупку оружия.

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