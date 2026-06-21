Марочко: ВС РФ давят на ВСУ у запорожской Малой Токмачки

По его словам, ореховский участок остается «основным полем сражения» на всем запорожском направлении.
«Орехово очень сильно укреплено. Это буквально город-крепость. Тут, как и в славянско-краматорской агломерации, украинские боевики очень длительное время занимались созданием фортификационных, загородительных сооружений. Кругом расставлены минные поля, есть рвы, есть так называемые тетраэдры, они же зубы дракона. Но несмотря на это, наши военнослужащие давят в районе Малой Токмачки — этот участок продолжает на протяжении очень длительного времени оставаться очень сложным. Но вместе с тем мы не отдали свои позиции именно на данном направлении, невзирая на то, что противник очень активно давит», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что освобождение армией РФ 4 июня Комсомольского Запорожской области дает возможность армии РФ наступать в западном направлении, это позволит перерезать логистику противника у Малой Токмачки.