Марочко: ВС РФ давят на ВСУ у запорожской Малой Токмачки

«Орехово очень сильно укреплено. Это буквально город-крепость. Тут, как и в славянско-краматорской агломерации, украинские боевики очень длительное время занимались созданием фортификационных, загородительных сооружений. Кругом расставлены минные поля, есть рвы, есть так называемые тетраэдры, они же зубы дракона. Но несмотря на это, наши военнослужащие давят в районе Малой Токмачки — этот участок продолжает на протяжении очень длительного времени оставаться очень сложным. Но вместе с тем мы не отдали свои позиции именно на данном направлении, невзирая на то, что противник очень активно давит», — сказал он.