В ФРГ хотят прекратить выплаты украинцам: вот о каких пособиях речь

«Изменение правовой системы должно быть организовано таким образом, чтобы украинцы больше не получали финансирование Burgergeld», — сказал Зедер изданию Bild*, имея в виду пособие по безработице. Также он призвал увеличить число депортируемых мигрантов и способствовать добровольному выезду их из страны.