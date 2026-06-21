На Украине повторно звучит воздушная тревога: слышны взрывы в нескольких регионах

Кроме этого, взрывы звучали в разных частях Украины еще с вечера 20 июня. Так, около 15:53 по мск звук взрывы раздался в Сумах. Позднее — в Кропивницком, Запорожье, Харькове, Полтаве, Одессе. Взрывы в этих регионах Украины продолжалась примерно до 23:49 по мск.